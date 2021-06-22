Владимирские предприятия обязаны до 1 сентября привить не менее 80 процентов своих сотрудников от коронавируса

Администрация Владимирской области предлагает (пока в добровольном порядке) промышленным предприятиям региона подать заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета работников к COVID-19. Добровольный характер все это носит до ухудшения эпидемиологической ситуации. После этого вполне могут грозить и санкции. Конкретные ограничения не называются, но за примером далеко ходить не надо - в Питере власти города обещают закрыть те предприятия, где не будут привиты коллективы сотрудников.

Обязательное условие для получения промышленным предприятием паспорта − 60 и более процентов его работников прошли вакцинацию против коронавируса в срок до 1 августа 2021 года или переболели ковидом после 1 января 2021 года. К 1 сентября 2021 года количество привитых сотрудников должно составлять 80 и более процентов.

Заявки на оформление паспорта коллективного иммунитета принимают в департаменте экономического развития Владимирской области. Достоверность поданных сведений будет проверять региональный Департамент здравоохранения.