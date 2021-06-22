В Петушинском районе водители нашли пропавшего мужчину

фото отряда "Лиза Алерт"

66-летний Василий Алексеевич из Костерево вышел из дома 17 июня и не вернулся. Заявка на поиск в отряд "Лиза Алерт" поступила 18 июня. На место выехали 13 человек.

По словам супруги пропавшего, дедушка активный, любит гулять на природе, но с возрастом память стала его подводить. Еще в обед 18 июня он был с ней на связи по телефону, а потом - «абонент недоступен».

Волонтеры пытались дозвониться сами, звонки не проходили около часа, а потом «абонент появился в сети», но трубку так и не взял. Поэтому приняли решение об активном ночном выезде на поиск.

Дедушку узнали по ориентировке проезжавшие водители и позвонили в полицию. Волонтеры связались с ними и с полицейскими, договорились встретиться у петушинской ЦРБ, где поисковики помогли Василию Алексеевичу прийти в себя и согреться. А участковый тем временем привез его супругу.

- Когда Василия Алексеевича привезли в ЦРБ, одежда на нем была влажная и не чистая — видимо, он от усталости не раз падал, пока блуждал. Мы укутали дедушку в два сухих пледа. С разрешения врачей дали чуть-чуть воды, а потом - немного тёплого чая. Помогли супруге обтереть его тёплой водой и одели в сухую чистую одежду. А затем проводили их до автомобиля «скорой помощи», который отвез их домой, в Костерево, - рассказала поисковик Ольга.