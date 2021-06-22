Во владимирском кафе «ZZZED» открыли пункт вакцинации от коронавируса

22 июня во Владимире открыли дополнительный пункт вакцинации. Теперь привиться от коронавируса без предварительной записи можно в кафе «ZZZED» по адресу: ул. Дворянская, 10. Это заведение располагается в цокольном этаже ЦУМ «Валентина» и более известно среди владимирцев, как «Z-клуб». Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья. В будние дни там можно привиться с 13 до 16 часов, по субботам – с 10 до 14 часов.

Кроме того, 24 июня в областном центре откроется ещё один пункт вакцинации – на территории гастромаркета «Рынок на Студёной» по адресу: ул. Дворянская, 27 а. Он будет работать ежедневно, кроме воскресенья. По будням вакцинация будет организована сс 13 до 16 часов, по субботам – с 10 до 14 часов.

Напомним, что во Владимире продолжает работать прививочный пункт в гипермаркете «Глобус». В нём можно вакцинироваться ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 14 часов.

Всем желающим привиться от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинация предусмотрена только для совершеннолетних граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По данным на 22 июня, привились почти 123 тысячи жителей региона, из них более 103 тысяч человек получили второй компонент