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Общество22 июня 2021 15:24

Во Владимирской области нашли 29 свалок на сельскохозяйственных землях

Их общая площадь более половины гектара
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Управление Россельхознадзора за пять месяцев обнаружило во Владимирской области 29 свалок на площади 0,5906 гектара. Для сравнения – в Ивановской области нашли всего три свалки общей площадью 0,07 гектар. Во Владимирской области выявлены новые факты нарушений ООО «Агрорезерв»: захламление свалками ТКО на общей площади 212 «квадратов». В отношении правообладателей участков возбуждены дела об административном правонарушении, выданы предписания, исполнение которых ведомство держит на контроле.

Также владельцу крупного участка сельхозназначения грозит штраф за невыполнение предписания Россельхознадзора. Более 1100 гектар у него заросли сорняками, деревьями и кустарниками, причем в срок он не устранил нарушение. Теперь в отношении владельца составлен административный протокол, ему грозит штраф от ста до двухсот тысяч рублей, а участок все равно придется привести в порядок.