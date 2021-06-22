Валентину Бородину хотят признать почетным гражданином Владимирской области

Коллектив Владимирского областного союза женщин ходатайствовал о выдвижении Валентины Бородиной, председателя этого союза и директора «Валентины», как кандидата для присвоения звания «Почетный гражданин Владимирской области». В ближайшее время этот вопрос должны рассмотреть владимирские депутаты, и если они одобрят предложенную кандидатуру, то, вероятно, одним почетным гражданином в регионе станет больше. Напомним, Валентина Бородина родилась 2 июля 1941 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород) в семье военнослужащего, закончила Московский заочный институт советской торговли в 1971, а с 1985 года руководит крупнейшим в области предприятием торговли ЗАО ЦУМ «Валентина».