В Камешковском районе в ДТП с легковыми машинами пострадали двое детей

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 20.15 на третьем километре автодороги «Хохлово-Камешково-Ручей» 35-летний водитель «Рено Логан» пошел на обгон и выехал на встречную полосу.

В этот момент перед «Логаном» поворачивал налево «Форд Фокус», за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали двое ребят, находившихся в «Форде». Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у ребенка 2016 года рождения закрытую черепно-мозговую травму и ушиб затылочной области, а у пассажира 2012 года рождения диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб лба. К счастью, обе травмы не потребовали госпитализации, и детей после оказания помощи отпустили на домашнее лечение.

В ГИБДД по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.