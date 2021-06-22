Во Владимирской области открыли еще 59 коек для коронавирусных больных

Как сообщают в Белом доме, учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, в регионе дополнительно развёрнуто 59 ковидных коек: 35 – в Петушинской районной больнице, 15 – в Гусь-Хрустальной городской больнице, 9 – в Вязниковской районной больнице. По состоянию на 22 июня в медицинских организациях в области действуют 1062 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 90,1 процента из них занято (957), свободны – 105 коек. Напомним, за время пандемии 32302 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 75 человек, а заболел 101 человек.