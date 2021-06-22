Прокуратура наказала ЦУГД за плохие дороги во Владимире

В ходе обследования участков дорог по улице Институтский городок, в микрорайонах Спасское и Мосино прокуратура совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру выявила нарушения требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

- Зафиксированы многочисленные повреждения дорожного покрытия, отсутствие горизонтальной разметки проезжей части. По результатам проверки прокуратурой главе города и «Центру управления городскими дорогами» внесены представления, которые рассмотрены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении виновного должностного лица МКУ «ЦУГД» возбуждено дело об административном правонарушении по статье "несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог)", которое находится на рассмотрении.