Во Владимире отменили празднование Дня молодежи

День молодежи, который должен был состояться уже в эту субботу, 26 июня, отменили. Это было ожидаемо, после того, как в регионе вновь стали действовать коронавирусные ограничения.

Напомним, согласно постановлению губернатора массовые мероприятия могут проходить на свежем воздухе, однако участники должны иметь сертификат о вакцинации против коронавируса либо отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 72 часов).

Понятно, что отследить всех здоровых участников организаторам не удастся, к тому же доля владимирцев, которые привились, крайне мала. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили чуть больше 29 тысяч жителей областного центра.