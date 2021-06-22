Во Владимирской области конфисковали табака, обуви и одежды на полтора с лишним миллиона рублей

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области провело несколько десятков мероприятий по контролю за соблюдением требований к обязательной маркировке товаров. Так по табачной продукции проведено 34 мероприятия, проверено 3829 пачек табачной продукции, снято 2661 пачка на сумму 103.19 тысяч рублей, составлено десять административных протоколов. По обувным товарам прошли 29 проверок, проинспектировано 2877 пар обуви, из которых 1008 пар, стоивших в общей сложности 924,86 тысяч рублей, находилось в обороте с нарушением установленных требований (без маркировки или с нарушением требований к маркировке). В отношении предпринимателей составлено двенадцать протоколов по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Не избежало проверок и легкая промышленность. За полгода проведено 17 мероприятий по контролю, проинспектировано 1001 товар, выявлено с нарушениями 731 штук на сумму 644,27 тысяч рублей, составлено 4 протокола. По итогам рассмотрения административных дел судами вынесены решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде административного штрафа и конфискации товара.