Владимирские власти анонсировали возможное усиление коронавирусных ограничений

С 21 июня в регионе вступили правила, ограничивающие проведение массовых мероприятий, посещение концертов и музеев, а также работу общепита. Как подчеркивают в областной администрации, введенные меры направлены, прежде всего, на максимальное разобщение людей и касаются организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания и услуги в сфере индустрии развлечений.

- В адрес администрации Владимирской области поступили рекомендации регионального управления Роспотребнадзора по ограничению работы некоторых направлений бизнеса. В случае, если не будет происходить массовая вакцинация населения, и будет продолжаться рост заболеваемости, то эти меры, скорее всего, будут расширены. Мы максимально хотели бы проработать совместные решения во избежание закрытия предприятий, − отметил вице-губернатор Александр Ремига.

Как отмечают медики и чиновники, только вакцинация 60 процентов работников сферы услуг поможет сохранить деятельность этих предприятий и организаций на прежнем уровне. При этом мобильные выездные бригады готовы приехать прямо на предприятия. Впрочем, сами жители региона отмечают, что желание вакцинироваться еще ничего не значит. Так жители поселка Мстеры жалуются, что три недели в поселке не делают прививки от коронавируса – нет вакцины. А жители Суздальского района, сделавшие прививку в районной больнице, не могут получить сертификат о вакцинации, многим необходимый для работы, уже несколько недель. При этом в Суздальской райбольнице ссылаются на неработающую базу и не знают, когда она заработает, а в департаменте здравоохранения, куда обращались жители, их отправляют обратно в больницу.