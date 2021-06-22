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Общество22 июня 2021 11:28

Во Владимире около многоэтажек вновь поставят сетки для сбора пластика

Их планируют установить у ста многоквартирных домов
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В областную столицу возвращаются сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора, которые планируют установить у ста с лишним многоквартирных домов. Компания «Спецтранс», специализировавшаяся на раздельном сборе мусора, но после прихода регоператора сотрудничающая в основном с коммерческими предприятиями, планирует вернуть их до конца года. Устанавливать их собираются постепенно, горожане, желающие поучаствовать в раздельном сборе мусора, должны направить заявку в компанию, чтобы именно около их дома установили сетку. В течение месяца инструкция, как это сделать, должна появиться в группе «Раздельный сбор» г. Владимир.