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Общество22 июня 2021 11:12

Во Владимирской области к купальному сезону готовы 45 пляжей

Но купаться владимирцам пока негде
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам во Владимирской области на 21 июня освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде. По итогам проверок пляжи готовы к использованию: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами, и данные объекты соответствуют всем требованиям безопасности. Однако официально купаться пока нельзя: решение о вводе пляжа в эксплуатацию принимается собственником конкретного места массового отдыха на воде – муниципальным образованием или частным лицом, и решение о старте купального сезона утверждается нормативно-правовым актом данного муниципального образования. В большинстве мест либо не готовы пока пробы воды, либо они традиционно оставляют желать лучшего.