Во Владимирской области росгвардейцы вернули родителям потерявшегося ребенка

фото областного управления Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Владимирской области нашли потерявшегося в Александрове пятилетнего мальчика и вернули его родителям.

Накануне днем к росгвардейцам обратилась взволнованная женщина, которая сообщила, что у нее пропал несовершеннолетний сын. Ребенок самовольно покинул тренировку по футболу и ушел в неизвестном направлении.

Уточнив приметы, правоохранители незамедлительно приступили к поиску. Спустя непродолжительное время мальчика обнаружили во дворе дома на улице Ленина.

Ребенок передан родителям, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.