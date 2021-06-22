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Общество22 июня 2021 11:07

Во Владимирской области росгвардейцы вернули родителям потерявшегося ребенка

Пятилетний мальчик ушел с тренировки и домой не вернулся
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото областного управления Росгвардии

фото областного управления Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Владимирской области нашли потерявшегося в Александрове пятилетнего мальчика и вернули его родителям.

Накануне днем к росгвардейцам обратилась взволнованная женщина, которая сообщила, что у нее пропал несовершеннолетний сын. Ребенок самовольно покинул тренировку по футболу и ушел в неизвестном направлении.

Уточнив приметы, правоохранители незамедлительно приступили к поиску. Спустя непродолжительное время мальчика обнаружили во дворе дома на улице Ленина.

Ребенок передан родителям, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.