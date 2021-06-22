Во Владимирской области обнаружили гнезда редких птиц

В первой половине июня активисты владимирского отделения СОПР совместно с сотрудником Дирекции ООПТ обследовали окрестности урочища Густово в Клязьминско-Лухском заказнике. В результате обнаружили гнездо подорлика, на которого самка высиживала яйца. Также энтузиасты обследовали искусственные гнездовья для сов на севере Клязьминско-Лухского заказника, установленные в прошлом году. Как оказалось, два из них заняты: в одном поселилась сплюшка, во втором - мохноногие сычи. Примечательно, что гнездование сплюшки во Владимирской области было доказано впервые. Кроме того, во время экспедиции проверили единственное известное в регионе гнездо скопы: самка сидела на гнезде, а самец приносил ей корм. Как предполагают орнитологи, в этот момент шел процесс вылупления птенцов, поскольку самка сидела на гнезде не очень уверенно, часто там что-то поправляла и переваливалась с ноги на ногу.