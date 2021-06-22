Во Владимирской области 22 июня коронавирусом заболел 101 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 июня лабораторно подтвержден 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 19 случаев во Владимире, 13 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Муромском районах. По 7 заболевших в Петушинском, Ковровском районах, 6 - в Александровском, 5 - в Камешковском, по 4 - в Вязниковском, Юрьев-Польском, Собинском районах, по 3 - в Суздальском, Судогодском, Меленковском,, Киржачском районах, по 2 - в Селивановском, Гороховецком, Кольчугинском районах и в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 787 случаев заболевания (7917 сл. в г. Владимире, 4200 сл. в Гусь-Хрустальном, 3822 сл. о. Муром, 2499 сл. в Ковровском, 2192 сл. в Александровском, 2050 сл. в Петушинском, 1456 сл. в Юрьев-Польском, 1359 сл. в Вязниковском, 1531 сл. в Кольчугинском, 1300 сл. в Суздальском, 1077 сл. в Собинском, 1096 сл. в Киржачском, 971 сл. в Меленковском, 831 сл. в Камешковском, 765 сл. в Гороховецком, 736 сл. в Селивановском, 544 сл. в Судогодском, 441 сл. в г. Радужном).