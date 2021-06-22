Владимирцы за пять месяцев 2021 года набрали ипотечных кредитов на 67 миллиардов

На 1 мая этого года владимирцы получили кредитов на 149 млрд рублей. Основная масса кредитов была получена на потребительские цели – 82 млрд рублей.

Портфель ипотечных займов вырос до 67 млрд рублей. При этом сумма выданных ипотечных кредитов за первые четыре месяца 2021 года составила 11,6 млрд рублей (+72,5%), а их количество − более 5200 кредитов (+45%). Как отмечают во владимирском отделении Банка России, большинство ипотечных заемщиков аккуратно исполняют свои обязательства и соблюдают платежную дисциплину, а вот необеспеченные потребительские кредиты не всегда выплачиваются вовремя.

Чтобы «остудить» рынок потребительских кредитов, во владимирском отделении Центробанка с 1 июля этого года повысят коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам до уровня, который действовал до начала пандемии. Банки будут формировать под такие кредиты больше резервов и ужесточат условия выдачи. Для расчета будет использоваться показатель долговой нагрузки (ПДН). Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 40-50% доходов или больше, такой ПДН считается высоким.