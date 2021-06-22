Во Владимире компания «АДМ» отказалась от безналичной оплаты в автобусах

Как выяснилось буквально накануне, компания-перевозчик ООО «АДМ», у которой осталось лишь два городских маршрута, внезапно отказалась от работы с валидаторами, вернувшись к классическим ленточным билетам.

В самой компании пока никак не комментируют ситуацию, однако в мэрии говорят, что разбирательство по этому поводу уже началось, и не исключено, что к перевозчику могут применить определенные санкции.

- Сейчас разбираемся с этой ситуацией, так как если участие в системе единого проездного билета — это добровольное соглашение между оператором безналичных расчетов и перевозчиком, то безналичная оплата проезда — вопрос более тонкий, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам градоначальников, ситуация осложняется еще и тем, что совершенно непонятно, как теперь «АДМ» будет предъявлять документы на получение выплаты из бюджета на провоз льготников.

- Валидационную систему оплаты проезда ввели, в том числе, для того, чтобы мы наблюдали в режиме онлайн за тем, сколько льготных пассажиров перевозит компания, потому что они затем на этом основании подают документы на получение дотации. Как нам теперь «АДМ» станет обоснованно предъявлять количество льготников — непонятно, и нет ясности, что из этого выйдет, - резюмировал Александр Карпилович.

Еще один наш источник в горадминистрации Владимира сообщил, что причиной отказа «АДМ» от безналичной системы оплаты стали финансовые трудности — из-за того, что счета компании находятся под арестом из-за больших долгов, им просто не на что покупать топливо и выплачивать зарплату сотрудникам.

А владимирцам пока остается запасаться мелочью на случай, если ехать придется на автобусах №26 или №28.