Аномальная жара во Владимирской области продлится до конца недели

Аномальная жара в регионе будет держаться всю неделю. Столбик термометра будет подниматься до +33, +34 градусов.

Как говорят синоптики, волна тепла зародилась на Севере Африки. Сначала она накрыла запад и центр Европы. В Чехии больше 100 метеостанций дали превышение метеорологических рекордов. На Москву и близлежащие города влияние оказывает юго-восточная тяга жаркого воздуха со стороны Ирана и Среднеазиатских пустынь.

Ждать "похолодания" нужно на следующей неделе. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и дожди, температура воздуха днем +29 градусов, к вечеру опустится до +25. В понедельник, 28 июня, к вечеру будет +23.