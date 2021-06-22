Больше 29 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

В больницах областного центра, а также в дополнительных пунктах вакцинации владимирцы продолжают прививаться от ковида.

По данным на 21 июня, в городских учреждениях здравоохранения, в которых проводятся процедуры, первый компонент вакцины получили уже 24617 владимирцев. Обеими компонентами вакцины привились 29387 жителей города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 1029 человек.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 38555 доз вакцины.