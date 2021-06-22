Рок-фестиваль "Лето любви" в Суздале перенесли на август

Ежегодный рок-фестиваль "Лето любви", проведение которого было запланировано на 26-27 июня, из-за коронавирусных ограничений переносится на 21-22 августа.

Организаторы сообщают, что купленные по предоплате билеты, забронированные и оплаченные номера в гостинице, парковочные и палаточные места - все имеет силу. Список основных хедлайнеров и исполнителей не изменится.

На рок-фестивале выступят группы: "Калинов мост", "Вежливый отказ", "Умка", "Жар-птица", Борис Базуров, "Бесконечная история", "Карантин", "НЛО", "Фон Кнофф" и другие.