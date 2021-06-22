Владимирским предпринимателям предложили вакцинировать персонал от коронавируса

18 июня первый заместитель губернатора Александр Ремига провел расширенное совещание с представителями бизнеса Владимирской области по вопросу введения в регионе новых коронавирусных ограничений.

- В адрес администрации Владимирской области поступили рекомендации регионального управления Роспотребнадзора по ограничению работы некоторых направлений бизнеса. В случае, если не будет происходить массовая вакцинация населения, и будет продолжаться рост заболеваемости, то эти меры, скорее всего, будут расширены. Мы максимально хотели бы проработать совместные решения во избежание закрытия предприятий, − сказал Александр Ремига.

Ольга Гребнева подчеркнула, что только вакцинация 60 процентов работников сферы услуг поможет сохранить деятельность этих предприятий и организаций на прежнем уровне, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом становится всё более напряжённой. Со своей стороны, департамент здравоохранения и департамент предпринимательства готовы оказывать поддержку процессу вакцинации, в том числе организовывать выезды мобильных медицинских бригад непосредственно на предприятия.

Представители бизнес-сообщества заявили о готовности организовать вакцинирование своего персонала, приложить максимум усилий для скорейшего прохождения этого процесса. Тем не менее, они обеспокоены возможностью возвращения к событиям осени прошлого года, когда заведения общепита имели ограничения в режиме работы, что фактически привело к большим убыткам и оттоку персонала из отрасли. Крупные предприниматели региона пообещали провести разъяснительную работу с персоналом, организовать вакцинацию большинства сотрудников.