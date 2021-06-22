Жители Владимирской области смогут бесплатно и анонимно обследоваться на ВИЧ в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

Экспресс-тестирование в мобильных лабораториях на базе микроавтобусов белого цвета и широкой красной лентой с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» можно будет пройти с 12.00 до 18.00:

− 23 июня в Коврове на площадке у торгового центра «Русь» (ул. Строителей, 25) и в Муроме – у ДК им. 1100-летия Мурома (ул. Льва Толстого, 23);

− 24 июня во Владимире, на площади у гипермаркета «Глобус» (Суздальский пр-т, 28).

Всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция» уже второй раз проходит через Владимирскую область. Впервые акция состоялась в нашем регионе в августе 2019 года. Мобильные диагностические комплексы побывали во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове и Гусь-Хрустальном. В рамках акции более 400 жителей области узнали свой ВИЧ-статус и получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе.