«Автоприбор» уличили в нарушении антимонопольного законодательства

Владимирское управление антимонопольной службы России рассмотрел дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «НПК «Автоприбор». Как установил антимонопольный орган, нарушение выразилось в совершении акта недобросовестной конкуренции путем введения в оборот товаров, при производстве которых незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие ООО «Завод Автоприбор», а именно полезные модели, защищенные патентами № RU175144 U1. В итоге ООО «НПК «Автоприбор» признано нарушившим статью 14.5 Закона «О защите конкуренции».