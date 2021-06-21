Владимирцы смогут бесплатно пройти диагностику онкологии в центре ядерной медицины

Жители Владимирской области смогут проходить ПЭТ/КТ-диагностику, которые позволяют обнаружить малейшие опухоли на молекулярном уровне, не выезжая за переделы региона, центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» во Владимире. Центр работает по ОМС, пройти диагностику можно по направлению формы 057У от врача-онколога. Центр сможет принимать более 7000 пациентов в год.

- ПЭТ/КТ-диагностика – один из важнейших этапов лечения и инструментов для лечащего врача-онколога. В центре установлено новейшее оборудование одного из производителей-лидеров ядерной медицины. Гибридный метод диагностики дает наиболее точную информацию. Это важно и на стадии уточнения онкозаболевания, и на этапе лечения онкопациента – наши специалисты могут очень точно определять, как работает избранная схема лечения, как опухоль реагирует на нее, чтобы лечащий врач мог при необходимости корректировать назначения, – подчеркнул Алексей Богатырев, главный врач «ПЭТ-Технолоджи» во Владимире.