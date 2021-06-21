Во Владимирской области всего один выпускник сдает китайский язык

Во Владимирской области 21 и 22 июня пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностранному языку. В этом году выпускники сдают английский, немецкий, французский и китайские языки. Во Владимирской области на сдачу устной части экзамена по английскому языку зарегистрировано около 800 человек, по немецкому – 19, по французскому – четверо, по китайскому – один. 21 июня задействовали 18 пунктов проведения экзаменов, а 22 июня экзамен пройдет только в восьми пунктах, каждый из которых оборудован видеонаблюдением. Напомним, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры, а устную часть экзамена участники сдают по желанию. За выполнение письменной части работы можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов. Свои результаты выпускники узнают до 7 июля.