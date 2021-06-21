В Суздальском районе мотоциклист погиб при столкновении с легковой машиной

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 1 километре федеральной трассы Р-132 водитель мотоцикла ЗИД-250 1973 года рождения столкнулся с ехавшими впереди «Жигулями» седьмой модели, за рулем которой находился 38-летний мужчина. В момент столкновения легковушка поворачивала налево и приостановилась на дороге.

В результате мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.