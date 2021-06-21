Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2021 16:46

В Суздальском районе мотоциклист погиб при столкновении с легковой машиной

ДТП случилось в половине четвертого дня 20 июня на автодороге Р-132 «Золотое кольцо»
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 1 километре федеральной трассы Р-132 водитель мотоцикла ЗИД-250 1973 года рождения столкнулся с ехавшими впереди «Жигулями» седьмой модели, за рулем которой находился 38-летний мужчина. В момент столкновения легковушка поворачивала налево и приостановилась на дороге.

В результате мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.