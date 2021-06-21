Во Владимире сообщают о заминированных детских садах

Сразу из нескольких детских садов областной столицы спешно эвакуировали детей. Как говорят сами воспитатели, информация о заминированных детских садах пришло из городского управления образования. Детей рекомендовали спокойно, но оперативно вывести из садиков на прогулочные площадки и обзванивать родителей, чтобы они по возможности забрали ребенка. Такие сообщения получили родители детских садов из разных районов Владимира - №№127, 57, 68, 83 и другие. При этом в УМВД России по Владимирской области информацию о получении сообщения о срочной эвакуации детей не подтверждают – как говорят, у них нет такой информации.