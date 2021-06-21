В Александровском районе «Мерседес Бенц» сбил выбежавшего на дорогу лося

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 20 июня в 01.25 на 108 километре автотрассы 44-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля «Мерседес Бенц»-С180, сбила внезапно выскочившего перед автомобилем на трассу лося.

В результате удара пострадала женщина 1961 года рождения, ехавшая на месте пассажира. Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану лба и ушиб грудной клетки. Пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка.