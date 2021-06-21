В одном из владимирских кафе ребенок получил переломы позвонков

На руководителя владимирского кафе - гастромаркет "Рынок на Студеной" заведено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

На втором ярусе помещения 1 этажа смонтировали цветочницу из цементно-стружечных плит, но не предусмотрели ограждение. 25 апреля семилетний ребенок встал на цветочницу, которая, не выдержав его веса, сломалась. При падении на пол 1 этажа ребенок получил компрессионные переломы позвонков, - рассказали в областной прокуратуре.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.