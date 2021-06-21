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Общество21 июня 2021 13:46

Чаще всего владимирцы жалуются на состояние дорог и медицину

За последнюю неделю горожане отправили 979 недовольных сообщений
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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С 9 по 16 июня Центр управления регионом обработал 979 обращений от жителей Владимирской области. Больше всего вопросов поступило из Владимира (57), Вязниковского района (49) и Коврова (34). Чаще всего жители региона жаловались на дороги- 193 сообщения, здравоохранение – 271 и ЖКХ – 227. Все обращения ЦУР передал в профильные ведомства и органы местного самоуправления для оперативного решения проблем. В среднем дожидаться ответа горожанам пришлось 4 часа и 41 минуту. Для сравнения: хотя на предыдущей неделе владимирцы также жаловались на дороги (233 раза), медицину (165) и ЖКХ 148), всего жалоб было меньше, а время ожидания ответа – больше пяти часов.