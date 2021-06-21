Двум владимирцам грозит штраф за посещение торговых центров без масок

С 15 по 20 июня сотрудники мэрии Владимира вместе с полицией и представителями регионального управления Роспотребнадзора провели мониторинг 43 предприятий потребительского рынка областного центра. Нарушения выявлены на девяти из них, причем на шести из них не соблюдался масочный режим. Полицейские собрали материалы для составления двух протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении двух горожан: в «Мегаторг» без маски находился посетитель, в торговом центре «Ашан» - сотрудник торгового объекта. Всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1490 объектов. Из них на 323 объектах выявлены нарушения.