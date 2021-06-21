Во Владимирской области осталось всего 87 свободных коек для больных коронавирусом

21 июня подтверждено 93 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 34686 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1003 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,3 процента из них занято (916), свободны − 87 коек.

32227 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 73 человека. За период наблюдения в области отмечено 1250 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.