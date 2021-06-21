Почти 40% жителей Владимирской области непрерывно учатся

По данным Владимирстата, 455,2 тысячи жителей Владимирской области от пятнадцати лет и старше занимается непрерывным образованием – это 39,5% от общего числа владимирцев. Большинство из жителей региона учатся с помощью самообразования, около 70% учатся, прослушивая и просматривая передачи учебного и характера в интернете. Основными направлениями самообразования являлись: изучение вопросов здоровья и здорового образа жизни (35,5% занимающихся самообразованием), изучение финансовой и бюджетной грамотности, грамотности в сфере ЖКХ, государственных услуг (21%), получение знаний и навыков по использованию компьютера (17,8%).