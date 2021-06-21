В Александровском районе директора завода оштрафовали за невыплату зарплаты

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства на Балакиревском механическом заводе, надзорное ведомство зафиксировало факт невыплаты сотрудникам зарплаты на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.

В связи с этим гендиректору предприятия было внесено представление, в мировой суд прокурор направил заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности. Судебные приказы были переданы судебным приставам.

В результате руководство завода выплатило своим сотрудникам заработную плату. На директора предприятия в связи с этим был составлен административный протокол по факту невыплаты зарплаты в срок. По итогам его рассмотрения руководителя предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей.