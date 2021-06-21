Во Владимирской области 21 июня коронавирусом заболело 93 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 июня лабораторно подтверждено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 16 случаев во Владимире, 13 - в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном районе, 8 случаев в Ковровском, 7 - в Александровском, 6 - в Петушинском районах, по 4 случая в Суздальском, Камешковском, Киржачском районах, по 3 случая в Вязниковском, Селивановском, Юрьев-Польском, Меленковском районах, по 2 случая в Собинском, Гороховецком, Судогодском районах и в Радужном, 1 случай в Кольчугинском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 686 случаев заболевания (7898 сл. в г. Владимире, 4187 сл. в Гусь-Хрустальном, 3810 сл. о. Муром, 2492 сл. в Ковровском, 2186 сл. в Александровском, 2043 сл. в Петушинском, 1452 сл. в Юрьев-Польском, 1355 сл. в Вязниковском, 1529 сл. в Кольчугинском, 1297 сл. в Суздальском, 1073 сл. в Собинском, 1093 сл. в Киржачском, 968 сл. в Меленковском, 826 сл. в Камешковском, 763 сл. в Гороховецком, 734 сл. в Селивановском, 541 сл. в Судогодском, 439 сл. в г. Радужном).