ВлГУ выделил более 2200 бюджетных мест

В ВлГУ открыт прием документов на очную форму обучения. В этом году университет выделил более 2200 бюджетных мест. Открыт прием на обучение по более чем 120 образовательным программам разных уровней. Это среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

Больше всего бюджетных мест по специальности "информатика и вычислительная техника" - 40, "туризм и гостиничное дело" - 35, "математическое обеспечение и администрирование информационных систем" - 22. Меньше всех мест на специальность "психология" и "торговое дело" - 5, экономика" и "менеджмент по 4 места.

При поступлении почти на все программы бакалавриата и специалитета абитуриент может предоставить ЕГЭ по выбору. Увеличено количество направлений для одновременного участия в конкурсе – с трех до четырех.

В связи с особенностями приема 2021 года абитуриенты могут подавать заявления на поступление в ВлГУ, не зная результатов ЕГЭ.

Окончание приема для поступающих на бюджет: по внутренним вступительным – 15 июля, только по ЕГЭ – 29 июля.

По вопросам поступления с 19 июня работает «горячая линия», телефон 8(4922) 477-774. Телефон технической поддержки для тех, кто подает документы дистанционно, – 8(4922) 477-788.

Режим работы приемной комиссии с 19 июня по 29 июля: с 9 до 18 часов c понедельника по субботу.