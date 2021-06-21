В Гороховце скоростной поезд «Стриж» «застрял» на один час

Как сообщает Горьковская железная дорога, 20 июня в 16.59 скоростной поезд №706 «Стриж» сообщением «Москва- Нижний Новгород» сделал вынужденную остановку в Гороховце в связи с поломкой. В обычное время через Гороховец он следует ходом, останавливаясь лишь во Владимире и в Коврове.

Поезд простоял на станции ровно 1 час 6 минут — за это время железнодорожники успели устранить неисправность, и состав отправился дальше.

В результате в Нижний Новгород «Стриж» пришел с опозданием, в связи с чем ГЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.