41 процент владимирцев против обязательной вакцинации сотрудников

41 процент россиян, в том числе жители Владимирской области, однозначно против решения о том, что работодатели из ряда отраслей должны обязательно вакцинировать не менее 60 процентов персонала. Таковы результаты опроса почти 4 тысяч респондентов, который провела Службы исследований hh.ru.

Еще 14 процентов сообщили, что скорее не поддерживают эту инициативу, столько же – скорее за. И лишь 21 процент однозначно одобряют обязательную вакцинацию. 10 процентов затруднились ответить.

Каждый второй – 56 процентов опрошенных – не согласились на обязательную вакцинацию, если бы их работодатель принуждал к этому, еще 36 процентов предпочли бы все-таки поставить прививку. 7 процентов пока не определились.

При этом 30 процентов рассказали, что уже и так сделали прививку от коронавируса, 12 процентов собираются ее поставить, 41 процент точно не планируют, а 17 процентов в целом не против, но пока сомневаются.

Напомним, ранее опрос работодателей показал, что 50 процентов компаний точно не планируют проводить вакцинацию сотрудников. 36 процентов отметили, что считают это бесполезной тратой денег. 58 процентов работодателей признали, что это должно быть личным решением сотрудников, при этом 42 процента уверены, что нужно проводить разъяснительную работу, убеждая в важности вакцинации.