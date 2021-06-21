Из-за позднего вызова пожарных в селе Сима сгорел дом

Фото с сайта МЧС по Владимирской области

Около трех часов утра 21 июня огнеборцам сообщили о пожаре жилого дома в селе Сима : Юрьев-Польского района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

- Из-за позднего сообщения, по прибытии пожарных подразделений по всей площади горела кровля дома. Внутри дома работало 1 звено газодымозащитной службы, - сообщили в областном управлении МЧС.

Сгорела кровля и внутренняя отделка дома на площади 320 кв.м. Погибших пострадавших нет. На пожар привлекалось 6 единиц техники, 14 человек личного состава.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара