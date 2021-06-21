Мошенники предлагают липовую работу владимирцам

Аферисты придумали очередной способ обмана: теперь они имитируют оформление на работу. Мошенники выходят на владимирцев от имени потенциального работодателя и предлагают высокооплачиваемую должность в надежной компании. Соискатель должен пройти несколько этапов собеседования, включая видеоинтервью.

Затем человеку сообщают, что его принимают на работу. В течение двух-трех недель кандидат предоставляет данные паспорта и другие документы, в том числе подробную анкету с указанием родственников. В финале жертву просят предоставить реквизиты банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату, с указанием всех ее реквизитов: в том числе срока действия и секретного кода на обороте карты. Эта информация дает мошенникам ключ к счету, с которого они списывают деньги.

В некоторых случаях мошенники просят скачать программу, которая обеспечивает удаленный доступ к телефону соискателя и его мобильному банку, и похищают данные с устройства.

- Прежде чем передавать какую-либо персональную информацию незнакомым людям или компаниям, необходимо изучить информацию о них: зайти на сайт, почитать отзывы. Если имя компании-работодателя на слуху, зайдите на официальный сайт предприятия, обратитесь в нее напрямую. Кроме того, солидные компании не будут запрашивать секретные данные карт, — подчеркнул эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.