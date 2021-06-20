В Юрьев-Польском районе ликвидирован пожар в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.20 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о загоревшемся доме в деревне Красное, на место выехали четыре пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.

По прибытию огнеборцы обнаружили, что пристройка дома горит открытым пламенем, а из-под крыши жилища ввалит дым.

Газодымозащитники в составе двух звеньев пробрались внутрь и быстро ликвидировали огонь, не дав ему разойтись по всей площади дома. В результате горевшую крышу и часть внутренней отделки удалось потушить, общая площадь пожара составила 72 квадратных метра.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.