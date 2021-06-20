В районе Мурома на Оке проводятся работы по углублению дна

Работы на Оке в районе Мурома. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», в акватории Муромского района водных путей продолжаются путевые работы. В частности, производится дноуглубление на Верхнем Иванчинском перекате на 313-312 километрах судового хода Оки.

Такие же работы проводятся на Угольновском перекате под Муромом на 207-204 километрах реки.

На Иванчинском перекате работают земснаряд «Московский-70» с брандвахтой Б-103 и мотозавозней «МЗ-12». На Уголновском перекате работы проводит земснаряд «Московский-311», брандвахта-41 и мотозавозня «МЗ-17».

Помимо работ по углублению дна теплоход «Промерный-8» в настоящее время занят измерением глубин на перекате Нижний Ласинский на 307-305 километрах Оки. Задача этого судна состоит в том, чтобы выяснить, требуется ли здесь также проводить дноуглубление.