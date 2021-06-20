Во Владимирской области на водоемах с начала года утонули 9 человек

В ходе совещания, состоявшегося в ГУ МЧС России по Владимирской области 20 июня, обсуждались вопросы прохождения противопожарного периода и купального сезона. На нем присутствовали руководители главка МЧС, руководство региона, представители полиции, Роспотребнадзора и других ведомств.

В плане пожарной безопасности решено было особое внимание уделить не только профилактике в плане оповещения населения, но и опашке земель. На сегодняшний день хуже всех дела с опашкой обстоят в Гусь-Хрустальном, Муромском, Меленковском, Киржачском, Камешковском и Судогодском районах.

Также одним из важных вопросов стал вопрос обеспечения безопасности людей на воде. По сведениям МЧС, с начала года во Владимирской области утонуло уже девять человек, причем среди них трое детей. В большинстве случаев дети погибали из-за недосмотра взрослых.

Кстати, уже сейчас из 52 официальных пляжей региона приняты инспекторами ГИМС 45.

По итогам совещания решено было более активно патрулировать водоемы. Для этого создаются специальные группы, в которые войдут не только представители МЧС, но также полицейские. Полиция займется также и составлением административных протоколов на тех, кто распивает на пляжах спиртное или находится в нетрезвом виде. Рейды будут проходить на регулярной основе.

Помимо прочего, решено уделить внимание «диким» пляжам, на которых официально купаться не разрешается.