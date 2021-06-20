В Муроме на месте крупного пожара обнаружено тело мужчины

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.29 пожарным поступило сообщение о возгорании сараев, произошедшем на улице Куликова в районе дома №7.

Из-за позднего вызова к моменту приезда первых расчетов сараи горели открытым огнем, который угрожал перейти на соседние постройки. В результате другие строения удалось отстоять, а сам пожар ликвидировали. Общая выгоревшая площадь составила 300 квадратных метров.

К сожалению, без жертв не обошлось — на месте ЧП было обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

К тушению привлекались четыре пожарные машины и 18 человек личного состава МЧС. Дознаватели устанавливают причину возгорания.