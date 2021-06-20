Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 85 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 10 часов утра 20 июня, наибольшее количество новых случаев заражения подтвердилось во Владимире, где коронавирус обнаружен у 18 человек.

На втором месте Муромский район с 10 новыми заболевшими, на третьем Гусь-Хрустальный район с девятью случаями. В Петушинском районе подтверждено восемь новых заражений, в Ковровском районе шесть, в Камешковском и Александровском районах по четыре, в Юрьев-Польском, Суздальском, Вязниковском, Собинском, Гороховецком и Киржачском районах по три, в Меленковском, Кольчугинском и Селивановском районах по два, в Судогодском районе и в Радужном по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе с начала эпидемии подтверждено 34593 случая заражения коронавирусной инфекцией. Исследования продолжаются.