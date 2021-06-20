В Александровском районе в сгоревшем доме погиб один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.17 диспетчерам пожарной части поступила информация о горящем доме в деревне Степаниха на улице Центральная.

Вызов оказался поздним, поэтому к моменту прибытия пожарных расчетов дом горел открытым пламенем. В результате огнеборцам удалось отстоять соседние дома, не дав огню перекинуться на них, и ликвидировать пожар на площади 72 квадратных метра.

К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1969 года рождения. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.