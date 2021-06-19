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Общество19 июня 2021 21:36

Муромских медиков наградили за борьбу с коронавирусом

Ордена они получили посмертно
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Медицинских работников из Мурома наградили за их вклад в борьбу с коронавирусом и проявленную самоотверженность. Ордена Пирогова удостоились младшая медсестра муромской клинической больницы «РЖД-Медицина» Ольга Заляева и санитарка того же учреждения Анжелика Курнева. Оба медика награждены посмертно. Напомним, это не первые медицинские работники из Владимирской области, которые удостаиваются высокой награды. Еще в мае за самоотверженную работу девять владимирских медработников получили такой же орден. К сожалению, награду все они получили посмертно.