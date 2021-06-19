Муромских медиков наградили за борьбу с коронавирусом

Медицинских работников из Мурома наградили за их вклад в борьбу с коронавирусом и проявленную самоотверженность. Ордена Пирогова удостоились младшая медсестра муромской клинической больницы «РЖД-Медицина» Ольга Заляева и санитарка того же учреждения Анжелика Курнева. Оба медика награждены посмертно. Напомним, это не первые медицинские работники из Владимирской области, которые удостаиваются высокой награды. Еще в мае за самоотверженную работу девять владимирских медработников получили такой же орден. К сожалению, награду все они получили посмертно.