В Суздале откроется школа "Новые имена"

Международная летняя творческая школа «Новые имена» вновь соберет в Суздале талантливых детей. За 27 лет здесь побывало более 10 тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году ожидаются мастер-классы известного художника Евгения Ладыгина, творческие встречи с профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского, заслуженной артисткой России Ниной Коган и профессором Александром Струковым. Кроме мастер-классов, пленэров, лекций, творческих встреч и экскурсий, участников ждут концерты педагогов творческой школы. 22 июня в 19:30 в Александровском зале ГТК «Суздаль» состоится концерт Марии Власовой (аккордеон) и Святослава Липса (фортепиано). 23 июня в 19:30 в Концертном зале комплекса пройдет сборный концерт педагогов Летней Школы. В программе - сочинения разных эпох, жанров и стилей. Выступят Семен Шмельков (баян), Людмила Кружкова (виолончель), Ольга Галочкина (виолончель), Ольга Ивушейкова (флейта), Владимир Кознов (саксофон), Эльмар Гасанов (фортепиано) и Михаил Готсдинер (скрипка). А 24 июня в 15:00 состоится концерт победителей I Конкурса стипендиатов «Новых имен» в исторических интерьерах Крестовой палаты Суздальского Кремля. Вечером этого же дня в 19:30 в Лофте ГТК «Суздаль» гостей фестиваля ждет выступление Дмитрия Илларионова (гитара) и Николая Сивчука (баян). Кроме того, в Лофте ГТК «Суздаль» будут проходить концерты отделений баяна и аккордеона, духовых инструментов, домры и гитары, струнных инструментов, фортепианного отделения, камерного ансамбля и хорового класса. Завершающий день в первой смене – 1 июля, а 4 июля запланировано открытие второй смены Летней творческой школы.