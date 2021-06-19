Пьяный ковровчанин повредил автомобиль незнакомца

Нетрезвый житель Коврова, проходя по улице Блинова в начале августа прошлого года, заметил чужие "Жигули", припаркованный возле одного из домов, и решил покуражиться. Он нанес удар ногой по левой передней фаре, отчего на ней образовалась трещина, потом ударил по правому и левому зеркалам, сломав их. А затем сел на капот автомобиля, отломал правый стеклоочиститель, отогнул левый стеклоочиститель, деформировав его, а затем, используя сломанное зеркало, нанес им несколько ударов по лобовому стеклу, отчего образовалась трещина. Общий ущерб от его хулиганства эксперт оценил в восемь с лишним тысяч рублей - значительную сумму для владельца автомобиля. Вину ковровчанин прислал, и за умышленное повреждение чужого имущества получил полтора года условно с испытательным сроком два с половиной года.